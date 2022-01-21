Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’ye nefes aldıran galibiyetin arkasında teknik direktör İsmail Kartal’ın oyunculara aşıladığı moral ve öz güvenin etkisi büyük. Tercih ettiği kadroyla, yaptığı değişikliklerle farkını ortaya koyan tecrübeli teknik adam devre arasında yaptığı konuşmayla takımını ateşledi. Hakem kararlarının da etkisiyle soyunma odasına moralsiz gelen oyuncularına “Sakin olun bu maçı kazanacağız” diyen Kartal “Skor ne olursa olsun panik yapmayın, taktik disiplinden kopmayın. Kendinize güvenerek oynayın. Oynadığınız oyundan zevk alın. Göreceksiniz gol ve goller atacağız” destek verdi.

Sevinmeye vakit yok

Kartal’ın ikinci yarı başlarken yaptığı oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle Fenerbahçe gaza basarken çok sayıda pozisyon üretti. Maç sonrası soyunma odasında 3 puanın getirdiği büyük coşkuya ise fren geldi. İsmail Kartal “Bu galibiyet için sevinecek zamanımız yok. Sivas deplasmanına konsantre olmak zorundayız. Bu maçı da kazanarak lige verilecek araya moralli girmeliyiz” sözleriyle oyuncularını ikaz etti. Kartal’ın babacan tavırları ama disiplinden taviz vermeyen duruşu takım içinde hocaya karşı hem sevgi hem de saygıyı beraberinde getirmiş durumda.

ALTAY MİLLÎ ARADAN SONRA

Sakatlıklar sebebiyle Altay maçında kalesini 18 yaşındaki Ertuğrul’a emanet eden F.Bahçe’ye Sivas deplasmanı öncesi Berke’den iyi haber geldi. İğne ve masaj tedavisi uygulanan Berke’nin Sivas’ta forma giyeceği öğrenildi. Altay’ın ise millî aradan sonra takıma katılması bekleniyor.

Mesut’a ikinci uyarı

Mesut Özil, sakatlığı olmamasına rağmen Altay maçına kulübede başladı. İsmail Kartal, durumu “Benim tercihim” sözleriyle özetlerken akıllara maçtan bir gün önce yaptığı “Kaptan olmak bandı takmaktan fazlasını gerektirir” açıklaması geldi. Daha önce de Başkan Ali Koç “Ticareti bırak sahaya odaklan” diyerek Özil’in kulağını çekmişti.

Hedefi millî takım

İsmail Kartal’ın gerçek mevkiinde kullandığı İrfan Can, Altay maçının kahramanı olurken performansını daha da artıracağını söyledi. Yıldız oyuncu “Yaşadığım sakatlıktan gerekli dersleri çıkardım. Dinlenme ve beslenmeye çok dikkat ediyorum, çok çalışıyorum. Hedefim hem Fenerbahçe’ye daha fazlasını vermek hem de millî takıma yeniden seçilmek” dedi.

Sallai ateşi yaktı!..

Freiburg’un 24 yaşındaki Macar forveti Ronald Sallai, Kadıköy’e gelmek için sabırsızlanıyor. Gerçek mevkii sağ kanat olan, sol kanat ve 10 numarada da görev yapabilen oyuncu, Instagram’dan F.Bahçe’yi takibe aldı. Altay maçıyla ilgili paylaşımlara yorum yapan Sallai son olarak Fenerbahçe’nin idman fotoğrafına alev emojisi attı. Sallai, F.Bahçe’ye çok sayıda futbolcu getiren menajerlik şirketi Rogon’un oyuncusu.

Fenerbahçe, Altay'ı evinde 2-1 yendi Fenerbahçe 2 maç sonra galibiyetle tanıştı. İrfan Can Kahveci'nin damga vurduğu gecede 3 puanı Fenerbahçe aldı. İsmail Kartal yönetiminde sahne alan sarı lacivertlilerin tabelasında İrfan Can Kahveci ile Serdar Dursun vardı. İki isim de bir gol bir asistle ön plana çıktı. Lider ile fark 15'e indi. Altay ise üst üste 7'inci mağlubiyetini aldı.