Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Zorya'ya kiraladığı ve sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte sarı lacivertli ekibe geri dönen Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 20 yaşındaki genç futbolcunun gelecek sezon için kadroda düşünülmediği belirtilirken, Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'nin sarı lacivertliler ile anlaşma sağladığı belirtildi.

İngiltere Championship takımı Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, transfer konusunda elini çabuk tutmak istiyor. İranlı golcü Allahyar için Fenerbahçe ile görüşme sağlayan İngiliz ekibinin, transfer konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Allahyar için kapıyı 5.5 milyon Euro'dan açtı ancak görüşmelerin devamında yapılan pazarlıklar sonucu genç oyuncunun kiralanması yönünde fikir birliğine varıldı. Hull City'ye kiralanacak Allahyar'ın satın alma opsiyonu İngiliz kulübünde olacak.

24 MAÇTA 9 GOL 4 ASİST

20 yaşındaki İranlı golcü, Esteghlal FC'den Fenerbahçe'ye 2019 yazında 750 bin Euro ücretle transfer olmuştu. Ekim 2020'den sonra Ukrayna kulübü Zorya Luhansk'a kiralık giden Allahyar, bu sezon 24 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı.

Fenerbahçe, Altay'ı evinde 2-1 yendi Fenerbahçe 2 maç sonra galibiyetle tanıştı. İrfan Can Kahveci'nin damga vurduğu gecede 3 puanı Fenerbahçe aldı. İsmail Kartal yönetiminde sahne alan sarı lacivertlilerin tabelasında İrfan Can Kahveci ile Serdar Dursun vardı. İki isim de bir gol bir asistle ön plana çıktı. Lider ile fark 15'e indi. Altay ise üst üste 7'inci mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçelilere kötü haberi veren Rıdvan Dilmen 'Boşuna beklemeyin' dedi Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe için "takım fişi çekmiş" derken, Löw ile ilgili olarak ise "Fenerbahçe Löw'ü beklemesin. 'Yazın geleceğim' diyorsa da görüşmeleri sonlandırsın" açıklamasını yaptı.