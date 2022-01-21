Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübünde iki dönem başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.

SELAHATTİN BEYAZIT KİMDİR?

Beyazıt, 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapmıştı.

Selahattin Beyazıt'ın iki başkanlık dönemi boyunca Galatasaray iki lig şampiyonluğu, iki TSYD Kupası, iki Federasyon Kupası ve iki de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Selahattin Beyazıt, sportif başarıların yanı sıra Galatasaray'a Riva arazisini kazandıran başkan olarak biliniyordu.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat 10 Eylül 2021'de, Mustafa Cengiz ise 28 Kasım 2021'de hayatını kaybetmişti.

Selahattin Beyazıt ve Mustafa Cengiz

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