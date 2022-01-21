Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 22’nci haftasında Altay’la karşılaşan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. Beklentilerin uzağında kalan ve lider Trabzonspor’u 15 puan geriden takip eden Sarı-Lacivertlilerde 3 yıldız isimden beklenmedik bir talep geldi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYORLAR

Fenerbahçe’nin 3 yıldız ismi takımdan ayrılmak istediklerini yönetime bildirdi. Bu isimler ise Szalai, Min-Jae ve Osayi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEKLER

Avrupa’nın dev kulüpleri tarafından yakından takip edilen 3 isim, gelen teklifleri değerlendirmek istediklerini belirttiler. Öte yandan bu sezon yaşanan başarısızlık ve huzursuz ortamdan dolayı rahatsız olduklarını açıkladılar.

MENAJERLERİ İSTANBUL’A GELDİ

2025 yılına kadar sözleşmeleri bulunan Atilla Szalai, Min-Jae Kim ve Osayi Samuel menajerlerini İstanbul'a çağırdı. Yıldız futbolcular başta İngiltere olmak üzere yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmek ve takıma bonservis anlamında katkı sağlamak istiyorlar.

Fenerbahçe, Altay'ı evinde 2-1 yendi Fenerbahçe 2 maç sonra galibiyetle tanıştı. İrfan Can Kahveci'nin damga vurduğu gecede 3 puanı Fenerbahçe aldı. İsmail Kartal yönetiminde sahne alan sarı lacivertlilerin tabelasında İrfan Can Kahveci ile Serdar Dursun vardı. İki isim de bir gol bir asistle ön plana çıktı. Lider ile fark 15'e indi. Altay ise üst üste 7'inci mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçelilere kötü haberi veren Rıdvan Dilmen 'Boşuna beklemeyin' dedi Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe için "takım fişi çekmiş" derken, Löw ile ilgili olarak ise "Fenerbahçe Löw'ü beklemesin. 'Yazın geleceğim' diyorsa da görüşmeleri sonlandırsın" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile yenişemedi Yeni hocasıyla temiz bir sayfa açmaya çalışan sarı lacivertliler, kalitesi vasatı aşmayan karşılaşmada Sosa'nın golüyle öne geçti. Doğukan Sinik skoru ilan etti