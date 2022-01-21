Türkiye Gazetesi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip takım oyuncuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası verilmişti. Tahkim Kurulu tarafından yapılan son açıklamaya göre; Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın cezası bir maça indirildi.

MAÇ VE PARA CEZASINDA İNDİRİM

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Taylan Antalyalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezasının, Tahkim Kurulu tarafından bir maç men ve 4 bin 250 lira para cezası olarak düzeltildiği bildirildi.

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