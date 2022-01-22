Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Sivas’a misafir olacak Fenerbahçe’de tek hedef galibiyet. Eksikler sebebiyle rotasyona gidecek olan İsmail Kartal “Hem rakip hem hava şartları zorlu. Biz de en iyi durumumuzda değiliz. Ancak kazanmak zorundayız. Bunun için de savaşacağız. Biz Fenerbahçe’yiz” sözleriyle oyuncularından galibiyet istedi. Altay karşısındaki geri dönüşün ve galibiyetin anlamlı olabilmesi için kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı “Bize her maç final. Bahane değil çözüm üreteceğiz” dedi.

Galibiyet gelecek

Szalai ve Ferdi’nin yokluğunda savunma hattını değiştirecek olan İsmail Kartal, stoperde Serdar Aziz’i, sol bekte Novak’ı görevlendirecek. Hücumda ise Pelkas’ın yerinde Valencia oynayacak. Berke ağrılarına rağmen iğneyle sahaya çıkacak. Camianın beklentilerine vurgu yapan İsmail Kartal “Sivas’ta kazanarak önümüzdeki millî araya moralli girelim. Oyun disiplinine sadık kalıp, formanın hakkını vererek oynarsanız galibiyet kendiliğinden gelecektir” diyerek oyuncularına moral aşıladı.

SİVAS’TA 6 EKSİK

Fenerbahçe’ye Sivas maçı öncesi kötü haber. Tedavileri devam eden Altay, Mert Hakan ve Muhammet ile cezalı Szalai’nin ardından Mesut Özil ile Ferdi Kadıoğlu da kadroya alınmadı. Mesut ağrıları, Ferdi ise hastalığı gerekçesiyle Sivas’a götürülmedi.

Fenerbahçe'de iki pozitif vaka Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımda iki futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe’de kriz büyüyor! 3 yıldız isim takımdan ayrılıyor Fenerbahçe’de krizler giderek büyüyor. Ligdeki başarısız performansı ve Mesut Özil ile teknik direktör İsmail Kartal arasındaki gerilim Fenerbahçe’de suyun taşmasına sebep oldu. Öte yandan transfer döneminde Fenerbahçe’nin yıldız isimlerine talip artarken, yeni bir sıcak gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin yıldız 3 isminden beklenmedik bir talep geldi. Attila Szalai, Kim Min-Jae ve Osayi Samuel ayrılmak istediklerini yönetime bildirdi.