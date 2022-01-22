Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, ligde oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabildi. Kötü gidişat sonrası Fatih Terim ile yollarını ayıran yönetim, kurtarıcı olarak takımın başına Domenec Torrent’i getirdi ama İspanyol teknik adam da kanayan yarayı durduramadı. Aslan, Torrent yönetiminde çıktığı iki maçı da kaybederken camia fikstüre bakınca düşme korkusunu alenen yaşamaya başladı. Zira düşme hattıyla aradaki puan farkı sadece 4… Cimbom yarın lider Trabzonspor’u ağırlayacak, daha sonra Farioli’nin gelişiyle şaha kalkıp, Hatay’a altı gol atan Alanya’ya misafir olacak.

Dört maça bağlı

Cimbom, sonrasında ise iyi bir transfer dönemi geçiren ve altı maçtır kaybetmeyen Kayserispor’u ağırlayacak ardından da Nestor El Maestro yönetimde beş maçtır yenilgi yüzü görmeyen Göztepe mücadelesi için İzmir’e gidecek. Futbolu ümit vermeyen Galatasaray’ın geleceğini bir anlamda bu dört birbirinden zor doksanar dakika tayin edecek. Taraftarının sabrının tükendiği Kasımpaşa maçında net bir şekilde gözükürken, koskoca Galatasaray, tarihinde belki de ilk defa düşme korkusunu bu kadar net bir şekilde hissetmeye başlamış durumda.

SAHAYA BRANDA SERİLDİ

Nef Stadyumunda yarın lider Trabzonspor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da hava şartları sebebiyle kırmızı alarm verildi. İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışından zeminin etkilenmemesi için sarı kırmızılılar sahaya brandalar serdi. Karşılaşmanın başlamasından kısa bir süre öncesine kadar bu şekilde zemininin korunması hedefleniyor.

Terim’in yolladıkları şov yapıyor

Galatasaray’ın sezon başında yollarını ayırdığı ya da kiralık olarak gönderdiği isimler âdeta şov yapıyor. Fatih Terim’in tecrübe kazanması için Adana Demirspor’a kiraladığı 21 yaşındaki Yunus Akgün 19 lig maçında 5 gol, 5 asistle takımına katkı yaparken, sarı kırmızılıları attığı iki golle deviren isim olmuştu. Onun yerine alınan Barış Alper ise henüz skora etki edemedi. Giresun’a kiralanan Okan Kocuk da ligin en iyi kalecileri arasına girmeyi başardı.

Bir Okan’a, bir de İsmail’e bak

Trabzonspor maçında üst üste iki penaltıya geçit vermeyen Okan’ı gören taraftarlar, kalede İsmail Çipe’yi görünce “Bu nasıl iş?” demekten kendini alamıyor. Emre Akbaba, Alanyaspor’un son maçında hat-trick yaparken bir zamanların jokeri Donk da Kasımpaşa formasıyla eski takımını yıkan isim oldu. Öte yandan bu sezon sadece iki maçta forma giyen Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Süper Lig'in 23. haftası karşılaşmaları kapsamında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yöneteceği duyuruldu.

Galatasaray'a PFDK şoku! Galatasaray, Kasımpaşa maçıda yaşanan kötü tezahüratlar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.