Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta son maçlarda alınan galibiyetler takımın havasını değiştirdi. Bugün Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah beyazlılarda üç puandan başka bir şey düşünülmüyor. Lider Trabzonspor’un arka arkaya kaybettiği puanlar sebebiyle zirve için umutlanan Beşiktaş eğer bugün kazanırsa üst üste üçüncü maçını kazanacak ve 10 günlük millî araya büyük moralle ve zirve hesapları yaparak girmiş olacak.

Malatya yaralı aslan

Son sıradaki Yeni Malatyaspor’un çıkışa geçmek için maça asılacağını söyleyen teknik direktör Önder Karaveli “Erken gol bulursak rakibin gardını düşürürüz” derken, takımın gol ayakları Batshuayi, Ghezzal ve Larin’e bol şut emri verdi. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Umut Meraş ve N’Koudou Malatya’ya götürülmedi. Karagümrük maçında oynamayan Kaptan Atiba ile genç Emirhan ise kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ta planlar işliyor Beşiktaş, zor geçmesi beklenen soğuk kışta adeta iç ısıtıyor. Sergen Yalçın sonrası hasta takım ayağa kalktı ve savaşçı kimliğini geri kazandı. Üst üste alınan galibiyetler sonrası siyah beyazlılar orta sıralardan kurtulup zirveye yaklaştı.

Beşiktaş Batsman ile yükseliyor Beşiktaş aylar sonra ligde üst üste maç kazandı. Geçen hafta üç puanı getiren Batshuayi dün de penaltı golüyle takımını sırtladı. Beşiktaş maç fazlasıyla da olsa ligde üçüncü sıraya çıktı.