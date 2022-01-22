Türkiye Gazetesi

Ligde ve Avrupa'daki kötü gidişatın ardından Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de göreve İsmail Kartal getirildi. Değişikliğin ardından transfer dönemi için kolları sıvayan ve hem ligin kalanı hem de gelecek sezon için hazırlıklara başlayan sarı lacivertlilerde gelecek isimler kadar gitmesi muhtemel isimler de konuşuluyor.

SKY Sports, Fenerbahçe için sürpriz bir iddiayı okuyucularıyla paylaştı. Haberde, sarı lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Newcastle United'ın talip olduğu belirtildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Avrupa devlerinin yakından takip ettiği Szalai için Fenerbahçe'nin bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki stoper için 20 milyon euronun altında gelecek olan transfer tekliflerini değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

Haberde, Szalai'nin Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldiği ve Macar stopere Newcastle United dışında West Ham United ve Napoli'nin de ilgisinin olduğundan bahsedildi.

Transfermarkt verilerine göre; Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

SAVUNMANIN VAZGEÇİLMEZİ

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana tüm teknik adamlar tarafından beğenilen Attila Szalai formasını kaptırmadı. Tecrübeli savunmacı sarı lacivertli formayla 2021-2022 sezonunda toplamda 29 maçta süre aldı. Attila Szalai takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

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