Türkiye Gazetesi

Euroleague'de 22'nci hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta iki Türk takımı da oynadıkları mücadelelerden galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, evinde karşı karşıya geldiği Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 73-67 mağlup ederek 9. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Yunan ekibi Panathinaikos'u son saniyelerde bulduğu basketle 82-81 yendi ve bu sezonki 10. galibiyetini aldı.

ZİRVEDE REAL MADRİD VAR

Euroleague'de 22. haftanın ardından Real Madrid zirvede yer alırken, Madrid'i Barcelona ve Olimpia Milano takip ediyor. Ligde Anadolu Efes 8., Fenerbahçe ise 10. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise Zalgiris Kaunas var.

Euroleague'de haftanın sonuçları şöyle:

UNICS Kazan: 70 - Barcelona: 64

Zenit Saint Petersburg: 77 - AS Monaco: 86

Fenerbahçe Beko: 73 - Zalgiris Kaunas: 67

ALBA Berlin: 74 - Real Madrid: 89

Maccabi Tel Aviv: 84 - Olympiakos: 69

CSKA Moskova: 57 - Olimpia Milano: 67

Anadolu Efes: 82 - Panathinaikos: 81

Baskonia: 77 - Bayern Münih: 84

Asvel Lyon-Villeurbanne: 69 - Kızılyıldız: 67

Koronavirüs parkeyi vurdu: Fenerbahçe Beko'nun iki maçı ertelendi Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid ve Büyükçekmece Basketbol müsabakaları, takımlarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Sarı lacivertliler, iki sporcunun ve bir teknik ekip üyesinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.