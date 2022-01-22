Türkiye Gazetesi

Ligde beklentilerin uzağında Galatasaray, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almıştı. Terim’in ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent, ilk maçına mağlubiyetle başladı.

YÖNETİM TEKLİFLERE AÇIK

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Son olarak 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılı ekip, gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

ABD basınında çıkan haberlere göre; David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami'nin 28 yaşındaki Galatasaray’lı futbolcu DeAndre Yedlin ile görüştüğü iddia edildi. ABD’li futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdan her an ayrılabileceği ve Miami ile sözleşme imzalayabileceği kaydedildi.

Galatasaray 21 yaşındaki Assunçao ile yolları ayırdı! Büyük umutlarla Galatasaray’a gelen 21 yaşındaki Gustavo Assunçao, beklentileri karşılayamadı. Galatasaray yönetimi genç oyuncu ile yolları ayırdığını duyurdu.

Galatasaray için tehlike çanları Galatasaray'ın ligde üst üste oynayacağı dört karşılaşma da birbirinden zorlu geçecek. Cimbom sırasıyla Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor ve Göztepe ile karşılaşacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu Süper Lig'in 23. haftası karşılaşmaları kapsamında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yöneteceği duyuruldu.