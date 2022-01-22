Yeni Malatyaspor’a konuk olan Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı. Beşiktaş’ta maçın başındaki ilk 11 tercihi tartışma konusu olurken, ilk 20 dakikalık oynanan bölümde tavan yaptı. Kenan ilk 11’de olması ana tartışma konusu olurken, kaçırdığı goller maça damga vurdu.
TOPA VURAMADI
Maçın 5’inci dakikasında korner kazanan Beşiktaş, Kenan Karaman’la net bir pozisyon yakaladı. Ceza sahasının içinde topu önünde bulanan Kenan, topu ıskalayarak vuruş yapamadı. Top kaleci Ertaç’ın kucağında kaldı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇILGINA DÖNDÜ
Maçın 15’inci dakikasında ise Rıdvan’ın çevirdiği topta geride kalan Kenan Karaman, performansıyla Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı.
İşte sosyal medyadan gelen tepkiler;
Beşiktaş, Malatya'da direklere takıldı (Malatyaspor 1-1 Beşiktaş) Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golü Teixeira'dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü ise Adem Büyük penaltıdan kaydetti. Siyah beyazlı ekip, karşılaşmada 3 kez direğe takılarak adeta 3 puanı deplasmanda bıraktı.
Beşiktaş'ta hedef mutlak 3 puan Siyah beyazlıların başarılı hocası Önder Karaveli oyuncularına “Maçta golü erken bulursak rakibin gardını düşürebiliriz” derken gol ayaklarına bol şut emri verdi.
Beşiktaş'ta planlar işliyor Beşiktaş, zor geçmesi beklenen soğuk kışta adeta iç ısıtıyor. Sergen Yalçın sonrası hasta takım ayağa kalktı ve savaşçı kimliğini geri kazandı. Üst üste alınan galibiyetler sonrası siyah beyazlılar orta sıralardan kurtulup zirveye yaklaştı.