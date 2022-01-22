Türkiye Gazetesi

Sezon başında Galatasaray’ın transfer etmek istediği Gedson Fernandes’ten müjdeli haber geldi. Teknik direktör değişikliği ile yapılanmaya giden Benfica, bütçe oluşturmak için bazı oyuncularla ayrılma kararı aldı. O oyunculardan biride Gedson Fernandes.

TRANSFERİ AN MESELESİ

Portekiz basınında satış listesine koyulan futbolcular paylaşıldı. 5 kişinin oluşturduğu listede Galatasaray'ın gözbebeği Gedson Fernandes de var. Yeni teknik direktör Torrent'in, Gedson'a yaklaşımı hakkında pek bilgi bulunmazken, hocanın onay verilmesiyle Galatasaray’ın hayali gerçekleşmiş olacak.

Benfica kulübü tarafından yayımlanan liste.

İspanyol hocadan karar bekleniyor.

Kenan Karaman Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı! Bu da kaçar mı? Süper Lig’in 23’üncü haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 1-1 eşitlikle biten maçta, Beşiktaşlı Kenan Karaman’ın kaçırdığı pozisyonlar taraftarları çileden çıkardı. Karşılaştığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Karaman, sosyal medyadan tepki aldı.

Beşiktaş, Malatya'da direklere takıldı (Malatyaspor 1-1 Beşiktaş) Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golü Teixeira'dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü ise Adem Büyük penaltıdan kaydetti. Siyah beyazlı ekip, karşılaşmada 3 kez direğe takılarak adeta 3 puanı deplasmanda bıraktı.

Beşiktaş'ta hedef mutlak 3 puan Siyah beyazlıların başarılı hocası Önder Karaveli oyuncularına “Maçta golü erken bulursak rakibin gardını düşürebiliriz” derken gol ayaklarına bol şut emri verdi.