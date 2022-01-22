Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşma 1-1 sona ererken, karşılaşmaya direkten dönen toplar ve kırmızı kart damga vurdu. Maçta Malatyaspor'un tek golünü penaltıdan kaydeden Adem Büyük, karşılaşma sonrası maçın hakemi Zorbay Küçük'e yönelik çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Maçın hakemi hakkında sert konuşan Adem, "Bana niye kart gösterdi anlamadım, tek söylediğim şey 'ilk yarıdaki pozisyonu neden devam ettirmedin'di" dedi.

"YOLLARINA BÖYLE DEVAM ETSİNLER"

"Ortada bir maçtı, iki taraf da kazanabilirdi" diyen Adem, "Biz iyi mücadele ettik, onun dışında söyleyecek bir şeyim daha var. Bu hakem, kulübeye verdiği kırmızı kart nasıl bir kırmızı kart, onu çözmüş değilim. İlk yarıda pozisyonumuz direkt ofsaytta kesildi, ikinci yarıda Beşiktaş’ın aynı pozisyonda devam ettirdi. VAR varsa iki pozisyonu da devam ettirmesi gerekiyordu" açıklamasında bulundu.

"Bana niye kart gösterdi anlamadım" diyen Adem Büyük, "Tek söylediğim şey 'ilk yarıdaki pozisyonu neden devam ettirmedin'di. Demek ki daha önce söylediğimiz bir şeyden herhalde alınmış. Onu da ödüllendirmişler FIFA kokartı vererek. Yollarına böyle devam etsinler. Çifte standardı bırakmalarını istiyoruz bütün takımlar olarak. Zor durumdayız, bu puan bizi ayağa kaldıracaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kenan Karaman Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı! Bu da kaçar mı? Süper Lig’in 23’üncü haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 1-1 eşitlikle biten maçta, Beşiktaşlı Kenan Karaman’ın kaçırdığı pozisyonlar taraftarları çileden çıkardı. Karşılaştığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Karaman, sosyal medyadan tepki aldı.

Beşiktaş, Malatya'da direklere takıldı (Malatyaspor 1-1 Beşiktaş) Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golü Teixeira'dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü ise Adem Büyük penaltıdan kaydetti. Siyah beyazlı ekip, karşılaşmada 3 kez direğe takılarak adeta 3 puanı deplasmanda bıraktı.