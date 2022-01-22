Türkiye Gazetesi

Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, Bornova Belediye Karşıyaka ile oynanan maçta kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen Cengiz Karadağ'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Misli. com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. hafta maçında Bornova Belediye Karşıyaka ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. Maçın ikinci çeyreği oynanırken Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadaş, bir anda yere yığıldı. Karadağ'ın yere yığılmasıyla beraber oyun dururken, sahaya sağlık görevlileri girdi. İlk müdahalesi salonda yapılan deneyimli koç, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği açıklanan Cengiz Karadağ'a anjiyo uygulandı. Tıkalı damarı açılan Karadağ'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



Öte yandan, yarıda kalan karşılaşma Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafında ileri bir tarihe ertelendi.

Halı sahada kalp krizi geçirip öldü Gaziantep'te bir vatandaş hali sahada maç yaptığı esnada kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kulüp yöneticisi tribünde kalp krizi geçirip öldü Tomarza Belediyespor’da yönetici olan Savaş Kurt, maç esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.