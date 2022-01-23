Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Galatasaray deplasmanında elde ettiği 2-1’lik galibiyetin ardından Süper Lig’de oynadığı dört deplasman karşılaşmasında sadece 3 puan toplayabilen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıktığı ikinci deplasman maçından da 1 puanla ayrıldı. Sivas’ta Zajc’ın golüyle önde tamamladığı ilk yarıdaki oyunuyla taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe, ikinci yarıda ise yokları oynadı.

Tisserand atsaydı…

Maçta gol perdesi karşılaşmanın 18. dakikasında açıldı. Valencia ile soldan gelişen atakta ön direkte topla buluşa Zajc düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. İlk yarının son bölümünde, Serdar Aziz’in sakatlığı sebebiyle oyuna giren Tisserand, oldukça müsait bir pozisyonda gol vuruşunu yeterince iyi yapamayınca mücadelenin ilk 45 dakikası Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Henrique fena avladı

İkinci yarıda ise oyunu kontrol eden, rakip kaleye yüklenen taraf ise Sivasspor’du. Her geçen dakika Fenerbahçe kalesindeki baskının şiddetini artıran Rıza Çalımbay’ın öğrencileri Yatabare ile önemli fırsatları değerlendiremese de beklenen gol duran topla geldi. Pedro Henrique 74’te topun başına geçtiği frikikte haftanın en güzel gollerinden birine imza attı ve Berke’yi avlayarak, maçın skorunu belirledi: 1-1.

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