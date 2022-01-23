Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş son 11 maçta galip gelemeyen ve bunların sekizinde kaybeden lig sonuncusu Yeni Malatya’ya eksi beş derecede takıldı. Teixeira’yı kullanabilmek için savunmaya yardımcı olan Kenan’ın tercih edilmesi ev sahibi ekibin göbekte kalabalık olması sebebiyle ilk yarıda işe yaramadı. Bu taktik tercih sebebiyle Beşiktaş ilk yarıda koparabileceği maçta iki puan kaybetti.

Batsman faktörü

Batshuayi’nin şapkadan tavşan çıkarırcasına yaptığı asist olmasa Teixeira’nın sahada varlığı bile belli değildi. İlk yarıda Beşiktaş’ın 14 ortasında da isabet yoktu. Josef sakatlanıp çıkınca oyuna giren Atiba ile Pjanic yer değiştirdi. İlk 10 dakika dışında üretken olamayan Beşiktaş’ın kalesine gelen bir top da direkten döndü. Kenan Karaman için tempolu koşu idmanından öteye gidemeyen bir maç oldu.

Fırsat kaçtı

Sumudica hücumdaki en büyük silahları Tetteh ve Âdem’i oyuna almak için geriye düşmeyi bekledi. Necip’in Tetteh’e müdahalesinde VAR uyarısıyla gelen penaltıda Âdem’in vuruşu skoru belirlerken, son bölümde üç topu direkten dönen Beşiktaş, bu sezon ikinci defa üst üste üç maç kazanma ve millî araya hem moralli hem de zirve hesapları yaparak girme fırsatını tepmiş oldu.

Kazanmamız lazımdı

Malatya’da 2 puan bırakan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli, 11 tercihiyle ilgili konuştu. Karaveli “Larin’in sakatlığı yoktu. Zaten Kenan da oynasa, Larin de oynasa eleştiriyorlar. Kenan’ın savunma desteğinden yararlanmak istedik. Biz eleştiriye göre değil, rakibe karşı ihtiyacımız olan oyunculara, form durumlarına göre tercihler yapıyoruz. Alex’i kullanma sebebimiz de fırsatçılığıydı. İkinci golü bulmalıydık. Kazanmamız gereken bir oyunla 2 puan kaybettik” ifadelerini kullandı.

Tehdit sarı kartı!

Yeni Malatya’nın kazandığı penaltı öncesi itirazdan sarı kart gören Âdem Büyük, “Zorbay Küçük, bana neden sarı kart verdi anlamadım. Sanırım daha önce söylediğim laftan alınmış. Onu da FIFA kokardıyla ödüllendirmişler!” dedi. Âdem Büyük, daha önce Küçük’ün yönettiği 2-2 biten Kayseri maçının ardından “Adam burada bizi tehdit ediyor, siz kimsiniz abi!” ifadelerini kullanmıştı.

Kenan Karaman Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı! Bu da kaçar mı? Süper Lig’in 23’üncü haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 1-1 eşitlikle biten maçta, Beşiktaşlı Kenan Karaman’ın kaçırdığı pozisyonlar taraftarları çileden çıkardı. Karşılaştığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Karaman, sosyal medyadan tepki aldı.

Beşiktaş, Malatya'da direklere takıldı (Malatyaspor 1-1 Beşiktaş) Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golü Teixeira'dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü ise Adem Büyük penaltıdan kaydetti. Siyah beyazlı ekip, karşılaşmada 3 kez direğe takılarak adeta 3 puanı deplasmanda bıraktı.