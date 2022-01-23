Türkiye Gazetesi

Fransa Ligue 1'de geçen sezon şampiyon olan Lille'de, milli futbolcu Burak Yılmaz büyük katkı sağlamış, şampiyonluğun adeta yolunu açan isimlerden olmuştu. 36 yaşındaki tecrübeli golcü için işler bu sezon istediği gibi gitmiyor.

Dün oynanan karşılaşmada Brest, sahasında Lille'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 3. dakikasında Tiago Djalo'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen Brest, 90+5. dakikada Steve Mounie'nin penaltıdan kaydettiği golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 9 hafta sonra ilk mağlubiyetini alan Lille, 32 puanda kaldı. Brest ise puanını 28'e çıkardı.

BURAK YILMAZ 76 DAKİKA OYUNDA KALDI

Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz 76 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik ise 46. dakikada oyuna girdi. Uzun süredir golle buluşamayan Yılmaz, Lille formasıyla son golünü Bordeaux deplasmanında kaydederken, golcü oyuncunun oyundan alınırken verdiği tepki Fransa'da olay oldu.

Bu sezon birçok kez taraftarla ve hocasıyla sorun yaşayan Burak Yılmaz, Brest maçında oyundan çıktığı sırada tribünlere döndü ve oldukça sinirli bir şekilde taraftarlara sert tepki gösterdi. Fransız rejisinin anbean ekranlara yansıttığı o anların ardından Burak Yılmaz doğrudan soyunma odasına gitti.

Fransız basını ise Burak Yılmaz'ın bu tepkisinin hocası Jocelyn Gourvennec'e olduğunu ve daha önce de benzer durumların yaşandığını öne sürdü.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRDİ

Burak Yılmaz'ın bu anlarını sosyal medyada dile getiren Fransız taraftarlar, milli futbolcunun bunu yapmaya hakkı olmadığını savundu.

Burak'ın artık Lille'de forma giymemesi gerektiğini söyleyen Fransız taraftarlar, yönetime de çağrıda bulundu.

Cengiz Ünder durdurulamıyor! Rakibi Burak Yılmaz hayranlıkla izledi Fransa Ligue 1’de Olimpik Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle biterken, Cengiz Ünder’in gölü geceye damga vurdu. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in formasını girdiği Lille, Marsilya deplasmanında 3 puana çok yaklaşmıştı ancak Cengiz Ünder sahneye çıkarak attığı mükemmel gol buna engel oldu.

Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı Son dakika haberine göre; Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.