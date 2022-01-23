Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 23'üncü haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Adana Demirspor adeta şov yaptı. Karşılaşmadan 5-0'lık net galibiyetle ayrılan ev sahibi ekipte kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün ise performansı ile büyük beğeni topladı.

Birçok Avrupa kulübünün radarında olan 21 yaşındaki genç futbolcu performansı ile adeta parmak ısırtıyor. Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında 2 gol 1 asist yapan Akgün, müthiş performansıyla sosyal medyada da gündem oldu.

23 MAÇTA 8 GOL 8 ASİST

Yunus Akgün, sezon boyunca çıktığı 23 maçta 8 gol 8 asistlik performan sergiledi ve 16 gole direkt olarak katkıda bulundu. Bu istatistikte Messi'yi bile sollayan genç oyuncu Süper Lig'in en formda oyuncuları arasında yer alıyor.

MESSI, YUNUS'UN GERİSİNDE KALDI

Sezon başında PSG'ye büyük umutlarla transfer edilen Messi ise, PSG ile çıktığı 16 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi ve toplamda 10 gole katkıda bulunmuş oldu.

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