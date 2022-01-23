Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasman Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmada net pozisyonlar kaçıran Batshuayi, taraftarlardan sert tepki aldı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen’de yıldız futbolcuyu değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“PLASE ŞUTLARINI GELİŞTİRMELİ”

Batshuayi’nin istekli olduğunu ama plase şutlarında iyi olmadığını belirten Rıdvan Dilmen, "Şu eksiği var. Pozisyona girme, tam dönüş, yarım dönüş. Onlarda problem yok. Sergen hoca atırlarsan bir topa vuruyor dedi. İp gibi vuruyor. Hatta solak bile olabilir dedi. Neyi yapmıyor? Ben vurdum direkten döndü, kaleci, yan ağlar. Çok iyi vuruyorum ama gol olmuyor. Gol vuruşuyla ilgili başka plaseler gibi gibi denemeler yapın. İyi vuruyorsun, cebinde koz. Sezon başından beri minimum 20 gol kaçırdı. Hele hele forvetlerde plase var. Bu gelişebilir mi, gelişir. Gelişmeyecek şeyler süratler.” ifadelerini kullandı.

“BURAK YILMAZ MİSALİ”

Batshuayi’yi eleştirirken Burak Yılmaz benzetmesi yapan Dilmen, “Bunu kim yapıyorsa iyi, onunla çalışırsınız ve geliştirirsiniz. Atletizm var, kuvvet var, istek var, mermi vuruyor. Ama mesela kafacı değil. Cornelius gibi değil. Ama plase vurabilir mi? Zaten bir forvet plase vurabilmeli. O eksiği yüzünden de minimum her maç kaçırıyor. Forvet ofsayta giriyor. Ama deniyor. Çevre kontrolü olması lazım. Göstere göstere girmiyor ama. Hep deniyor savunma arkasına koşuları, Burak Yılmaz misali. Giriyor bayrak, giriyor iptal. Hop golü atıyor ama sonra" dedi.

Beşiktaş, Yeni Malatya'ya puan kaptırdı Eksi 5 derecede oynanan karşılaşmada Batshuayi’nin 61’de Teixeira’ya ‘çarptırdığı’ topla öne geçen siyah beyazlılar, galibiyeti koruyamadı. Necip’in Tetteh’e müdahalesinde VAR uyarısıyla gelen penaltıyı Âdem 84’te gole çevirip skoru ilan etti.

Kenan Karaman Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı! Bu da kaçar mı? Süper Lig’in 23’üncü haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 1-1 eşitlikle biten maçta, Beşiktaşlı Kenan Karaman’ın kaçırdığı pozisyonlar taraftarları çileden çıkardı. Karşılaştığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Karaman, sosyal medyadan tepki aldı.

Beşiktaş, Malatya'da direklere takıldı (Malatyaspor 1-1 Beşiktaş) Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golü Teixeira'dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü ise Adem Büyük penaltıdan kaydetti. Siyah beyazlı ekip, karşılaşmada 3 kez direğe takılarak adeta 3 puanı deplasmanda bıraktı.