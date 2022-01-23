Türkiye Gazetesi

Formula Regional Asya Şampiyonası'nda mücadele eden milli pilotlarımız Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç'un araçları kazaya karıştı.

Şampiyonanın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde düzenlenen ayağının üçüncü yarışına, Evans GP takımından Cem Bölükbaşı ile Pinnacle ekibinden Salih Yoluç da katıldı. Milli pilotlar start anında kaza yaptı. İki pilot da kazadan yara almadan kurtuldu.

"İYİYİM, MERAK EDECEK BİR ŞEY YOK"

Bu yıl Formula 2'de yarışma kararı alan ve sezon öncesi hazırlık amacıyla bu şampiyonaya katılan Cem Bölükbaşı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İyiyim, merak edecek bir şey yok arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Salih Yoluç ise otomobilindeki "halo" sistemi sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğu bilgisini paylaştı.

Cem Bölükbaşı Formula 1'e göz kırptı: Espor'dan pistlere Cem Bölükbaşı, Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 pilottan biri olarak, F1 pilotu olma yolundan kritik bir virajı atladı.