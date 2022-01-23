Türkiye Gazetesi

ING Basketbol Süper Ligi’nin 18. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes’i ağırladı. Maça hızlı başlayan Karşıyaka, ilk periyotu 25-21 önde tamamlandı.

İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, rakibini yakaladı ve devreye 37-37 eşitlikle gidildi.

Kıran kırana bir oyuna sahne olan 3. periyodu Anadolu Efes 56-54 önde kapattı.

Mücadelenin son setinde ise taraftarının da desteğini alan Karşıyaka, geriden gelip rakibinin önünde geçti ve maçı 78-73’lük skorla kazandı.

Pınar Karşıyaka’da Bonzie Colson 20 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle galibiyette en büyük pay sahibi oldu. Anadolu Efes’te ise Vasilije Micic 21 sayı atarak maçın en skorer oyuncu unvanını elde etti.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Kerem Baki xx, Serdar Ünal xx, Musa Kazım Çetin xx

Pınar Karşıyaka: Bonzie Colson xxx 20, Burak Yıldızlı xx 8, Alex Tyus xx 17, Tony Taylor xx 10, James Blackmoon x, Can Korkmaz xx 15, Berkan Durmaz x 4, Yunus Sonsırma x, Mahir Ağva x 4, Murat Göktaş x, Ali Efe Barış x,

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Anadolu Efes: Vasilije Micic xxx 21, Adrien Moerman xx 11, Krunoslav Simon xx 16, Bryant Dunston x 5, Rodrigue Beaubois xx 9, Buğrahan Tuncer x 3, Egemen Güven x 6, Erten Gazi x, Yiğithan Saybir x 2, Ömercan İlyasoğlu x

Başantrenör: Ergin Ataman

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