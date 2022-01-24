Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş lige verilen arada kadrosuna çok önemli bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Gol yollarında sıkıntı çeken siyah beyazlılar, Başakşehir’in yıldızı Stefano Okaka’yı kadrosuna katmak istiyor. Takasta kullanılmak istenen isim ise Âdem Ljajic… Uzun süredir kadro dışı olan ve yıllık ücreti 3,2 milyon avro olan Boşnak asıllı yıldızı Başakşehir de istiyor. Ancak yıllık ücretinin yarısının ödendiği Ljajic, “Kalan 1,6 milyon avro yerine bana 1 milyon avro verin gideyim” şartını öne sürüyor.

KARAVELİ DE BAKMADI

Takasın gerçekleşmesi durumunda Başakşehir’den 600 bin avro kazanacak olan 30 yaşındaki oyuncunun bu isteği Beşiktaş yönetimi tarafından kabul edilmedi. Boşnak asıllı yıldızın menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan ve Önder Karaveli’nin göreve başlamasıyla takıma dönmeyi bekleyen Ljajic, istediğini bulamamıştı. Ljajic’in, yönetimle yapacağı son görüşmede daha fazla ısrar etmemesi ve anlaşmaya varması bekleniyor.

Beşiktaş, Yeni Malatya'ya puan kaptırdı Eksi 5 derecede oynanan karşılaşmada Batshuayi’nin 61’de Teixeira’ya ‘çarptırdığı’ topla öne geçen siyah beyazlılar, galibiyeti koruyamadı. Necip’in Tetteh’e müdahalesinde VAR uyarısıyla gelen penaltıyı Âdem 84’te gole çevirip skoru ilan etti.

Kenan Karaman Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı! Bu da kaçar mı? Süper Lig’in 23’üncü haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 1-1 eşitlikle biten maçta, Beşiktaşlı Kenan Karaman’ın kaçırdığı pozisyonlar taraftarları çileden çıkardı. Karşılaştığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Karaman, sosyal medyadan tepki aldı.