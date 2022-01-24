Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın galibiyet hasreti dinmek bilmiyor. Sarı kırmızılılar Domenec Torrent yönetimindeki üçüncü maçını da kaybetti: 2-1. Aslan bir an önce düşme hattından kurtulmak, Trabzon ise liderliğini perçinleyip şampiyonluk yürüyüşüne devam etmek istiyordu. Cimbom iyi başladı, öne de geçti. Ancak golden sonra skoru koruma sevdası, kronikleşen oyun kurarken yapılan hatalar derken son ana kadar kazanmaktan vazgeçmeyen Karadeniz ekibi 3 puana uzanan taraf oldu.

Skoru tutamadı

Zorlu mücadeleye sarı kırmızılılar etkili başladı. Torrent’in öğrencileri ileride baskı kurarak, Trabzon’un ayağa sık paslarla geriden oyun kurma alışkanlığını bozmak istedi. Bu plan ilk dakikalarda işleyince Aslan daha çok rakip alana kuruldu ve pozisyonlar da geldi. 15’te Emre, Nwakaeme’nin hamlesiyle yerde kaldı, hakem 'devam' dedi. 28’de bu sefer Denswil, Kerem’i düşürünce kazanılan penaltıyı Cicaldau ağlara yolladı: 1-0.

Visca affetmedi

İkinci yarı skoru değiştirmek isteyen bordo mavililer daha çok risk alamaya başlarken, Galatasaray ise daha temkinli oynamaya başladı. 52’de Cornelius çaprazdan çok sert vurdu, top direği yalayıp dışarı gitti. 84’te Marcao’nun uzaklaştırmak istediği topa çok sert vuran Bakesetas durumu 1-1’e getirdi. 86’da Babel’in harika vuruşunu Uğurcan aynı güzellikte kurtardı. 90’da Taylan’ın hatasında topu kapan Visca gecenin skorunu belirledi: 2-1.

O kupa gelecek

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır dün kurtarışlarıyla üç puanın kazanılmasında büyük paya sahip oldu. Kaptan 90 dakikanın bitişi sonrası takım arkadaşlarınca tebrik yağmuruna tutulurken, "Çok çalışıyorum. Fırsat da geldi, birkaç kurtarış yaptım. Önemli olan takımın kazanması. Maçtaki en güzel kurtarışım; ilk yarıda ters ayakta kaldığım bir pozisyon vardı. Zor toptu" sözlerini kullandı. "Başarımızın sırrı arkadaşlığımız" diyen Uğurcan, "Biz çok güzel bir aileyiz. Puan farkından da bu görünüyor. Şampiyonluk yaşamak istiyorum. İnşallah o kupa Trabzon'a gelecek" sözlerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU GİBİ

Soyunma odasında futbolcular Abdullah Avcı'yı aralarına alarak büyük sevinç yaşarken, bordo mavili kulüp de, "Seni seviyoruz Hoca'm" paylaşımı yaptı.