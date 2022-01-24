Türkiye Gazetesi

Zorlu kış şartları ülke genelin etkisi altına aldı. Bu kapsamda, günlük yaşamda yaşanan aksamalar yeşil sahalarea da yansıdı. TFF 2. Lig’de 26 Ocak’ta oynanacak 22. Hafta maçları, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



MAÇLAR İLERİ TARİHTE OYNANACAK

Elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi.



22. hafta müsabakalarının oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak.

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