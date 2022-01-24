Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın ara dönemde yolları ayırmak istediği Ryan Babel'e beklenmedik bir talip çıktı. Yakın zamanda İngiliz ekibi Hull City'i satın alan medya patronu Acun Ilıcalı'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddiaları gündeme geldi.

6 aydır Hull City’i satın alma girişimleri sonunda Acun Ilıcalı’nın Allam ailesiyle yaklaşık 24 milyon euro karşılığına anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE CİMBOM'UN KAPISI ÇALINACAK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 6 aylık girişimlerin ardından Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City, Babel'i kadrosuna katmak istiyor. İngiltere Championship ekibi, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı futbolcu için sarı-kırmızılıların kapısını ara transfer döneminde çalmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Ryan Babel, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 26 maça çıktı ve 1 gol-1 asistlik performans sergiledi. Babel'in yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-kırmızılı kulübün söz konusu transferin gerçekleşmesine sıcak baktığı düşünülüyor.

Anlaşma tamam: Allahyar Hull City yolunda Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde satın aldığı İngiliz ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği Allahyar ile kiralık olarak forma giymesi konusunda anlaşmaya vardı.

Acun Ilıcalı’nın Hull City'yi kaç paraya aldığı ortaya çıktı Türk televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı’nın İngiliz takımı Hull City’i ne kadara satın aldığı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre devir sözleşmesinin imzalanmasını bekleniyor.

Acun Ilıcalı çılgın Hull City’i planını açıkladı! Hedef ilk 6 İngiltere ekibi Hull City’yi satın alarak herkesi şaşırtan Acun Ilıcalı, İngiltere’ye giderek takımını izledi. Maç çıkışı İngiltere basınına hedeflerini anlatan Ilıcalı, amaçlarının tarihi yazarak ilerlemek olduğunu söyledi. Acun Ilıcalı, gelecek sezondan itibaren Premir Lig'e yükseleceklerini düşündüğünü ve amaçlarının ilk 6’ya girebilmek olduğunu belirterek, “Amacımız ilk 6'ya oynamak olacak. Hull City'nin Leicester City'den eksik bir yanı olduğunu düşünmüyorum, bir sonraki Leicester olmaya adayız" dedi.