Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Saffet Akyüz, Hakan Dede ile Top Sende programına konuk oldu. Akyüz, yıllarca formasının giydiği Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi.

"TORRENT'TE FATİH TERİM'İN ÖZELLİKLERİ YOK"

Saffet Akyüz, Fatih Terim'in istifasına ilişkin "Burak Elmas, Galatasaray'ın başına rekabetle geldi. Seçilmesinde Fatih Terim'i takımda tutacağını söylemesi önemli bir unsurdu. Bu yüzden beraber yola çıktılar. Ancak Elmas, Fatih Terim'e sormadan bir karar aldı. Bu baba oğul arasında bile olsa probleme yol açar, arayı açar. O yüzden yaşanan süreç çok sıkıntılı. Bunun yanı sıra yolladığın kişinin yerine alacağın adam da çok önemli; Galatasaray hedeflerini yansıtan biri mi, o vizyonu taşıyor mu? Şu anki 4 maçlık periyoda baktığımızda Torrent bir antrenör, iyi şeyler yapacaktır. Fakat Fatih Terim bir antrenörün dışında, takımı yöneten, başkan gibi hareket eden, başkanın üzerindeki sorumlulukları alan, medyayı susturan, taraftarı ayağa kaldıran bir karakterdi. Geçmişe baktığımızda bütün başarıların yüzde 70’inde Terim var. Böyle gönderilmesi çok şık olmadı. Torrent’e baktığımızda böyle özellikler yok. Sadece demeç verebiliyor. Torrent, Pep Guardiola’nın yardımcısıydı. Şu an Guardiola gelse Galatasaray’ı düzeltemez” dedi.





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