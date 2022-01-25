Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Trabzon’a da yenilerek galibiyet hasretini 12 maça çıkardı. Ligin dibine doğru koşar adım giden Aslan’ın düşme hattıyla arasında sadece dört puan var. Yönetimin kötü gidişatı durdurmak için Fatih Terim ile yollarını ayırıp, Domenec Torrent’i getirmesi kanayan yarayı durdurmadığı gibi yönetimin taraftarla arasındaki ipleri iyice gerdi. Sarı kırmızılı kulübün efsanesi ve taraftarların sevgilisi Fatih Terim, kötü gidişatta bile âdeta paratoner işlevi görüp yönetime gelecek tepkileri engelliyordu.

HEDEF TAHTASINDALAR

Başkan Burak Elmas’ın Terim gibi bir kozu elinden çıkarması camiada ‘acemilik’ olarak yorumlandı. Terim’in olmayışı Elmas ve yönetiminin görev süresini kısaltacakmış gibi duruyor. Kasımpaşa maçında ilk defa yönetimi istifaya çağıran tribünler, Trabzon mağlubiyetinin ardından protokol tribünü çıkışını bastı! Polis devreye girmese olaylar çığırından çıkabilirdi. En önemli taraftar grubu UltrAslan “Tarihte görülmemiş bir rezalet tablosu. Yönetim bunun bedelini ödemeli ve istifa etmeli’ açıklamasını yaptı.



Galatasaray, evinde Trabzonspor'a son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu

ASSUNÇAO’DAN SONRA YEDLIN DE GİTTİ

Geçtiğimiz gün Assunçao’nun kiralık sözleşmesini fesheden Galatasaray, dün de Yedlin ile yollarını ayırdı. ABD’li oyuncu Inter Miami ile anlaşırken Aslan’ın bu transferden 500 bin avro kazanacağı öğrenildi.

GALATASARAY ALIŞIK DEĞİLDİ

Evinde öne geçtiği maçta Trabzonspor’a da yenilen Galatasaray, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Küme düşme hattından sadece dört puan uzakta olan sarı kırmızılılar 23’üncü haftalar baz alındığında üç puanlı sistemde en az puan (23) topladığı, kalesinde en çok gol (37) gördüğü, en kötü averaja (-5) sahip olduğu sezonu yaşıyor.

Saffet Akyüz: Galatasaray'ı Guardiola bile düzeltemez Eski futbolcu Saffet Akyüz, Galatasaray'ın gidişatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakan Dede ile Top Sende programında konuşan Akyüz, sarı-kırmızılılar Torrent değil, Pep Guardiola bile gelse düzeltemeyeceğini söyledi.

Trabzonspor, Galatasaray'ı İstanbul'da devirdi Galatasaray ölüm-kalım maçında Cicaldau'nun penaltı vuruşuyla öne geçti. Bakasetas bazukasıyla tabelayı eşitledi. Visca üç puanı Fırtına'ya getirdi. Uğurcan kurtarışlarıyla bir kere daha devleşti. G.Saray kâbus görmeye devam ediyor