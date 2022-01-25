Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de iki hafta aranın ardından Trabzon fırtınası yeniden esmeye başladı. Zor bir dönemden geçen ve evinde kazanmak zorunda olan Galatasaray’ı geriye düştüğü maçta 2-1 yenen bordo mavili takım zirvedeki yerini sağlamlaştırırken ‘Bu sene şampiyonluk benim’ mesajını verdi. Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın göreve geldiği Kasım 2020’den bu yana deplasmanda en fazla galibiyet alan (17), puan toplayan (61) ve gol averajı yakalayan (+21) takım oldu. Karadeniz ekibi ayrıca bu sezon Avrupa’nın beş büyük liginde Manchester City ve Atalanta ile birlikte en fazla deplasman galibiyeti (9) almayı başardı.

Gurur duyuyorum

Maç sonu zafer sevincini yaşayan Abdullah Avcı, bütün oyuncularını tek tek kucaklayarak tebrik ederken “Sizinle gurur duyuyorum” diye seslendi. “Buradaki sevinç böyleyse dışarıdaki taraftarın coşkusunu düşünemiyorum” diyen Avcı “Hem bu takım hem taraftarımız hem de Trabzon şehri şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Adım adım gideceğiz ve hakkımız olan kupayı havaya kaldıracağız. Taraftarımızın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sendelediğimizde bizi onlar ayağa kaldıracak. Sezon sonu hep birlikte horon oynayacağız” ifadelerini kullandı.

Yok böyle bir kaleci

Bu sezon Trabzonspor koşar adım şampiyonluğa gidiyorsa bunda şüphesiz yıldız kalecisi Uğurcan Çakır’ın da büyük payı var. Galatasaray karşısında altı şutun beşini kurtaran Uğurcan, sezon genelinde yüzde 82’lik kurtarış yüzdesiyle Avrupa’nın beş büyük liginde de en başarılı isim oldu. Uğurcan’ı yüzde 81 ile Wolverhampton’ın kalecisi Jose Sa ve yüzde 80 ile Freiburg’dan Mark Flekken izliyor.

Taraftara armağanım

Trabzonspor’u, Galatasaray karşısında galibiyete taşıyan isim olan Edin Visca, duygularını şu sözlerle anlattı: 11 yıldan sonra kulüp değiştirmek, şehir değiştirmek kulağa hiç kolay gelmiyor. Ama ben buraya geldiğim günden beri, sanki yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum. Beni Trabzon'da ilk günden beri evimde gibi hissettiren herkese teşekkür ediyorum. İlk golümü yıllardır beni isteyen, geldiğimde de yabancılık çekmememi sağlayan büyük Trabzonspor taraftarına armağan ediyorum. Unutmayalım ki sadece bir maç kazandık. Ekip olarak bugün sahada olduğumuz gibi sakin kalmaya, hedefe odaklanmaya devam edeceğiz.

ENİS DESTAN'DAN 4,5 YILLIK İMZA

Trabzonspor’un yeni transferi Enis Destan dün şehre geldi. 19 yaşındaki genç oyuncu sağlık kontrolünden geçirildi ve 4,5 yıllık imzayı attı. Galatasaray maçını büyük bir heyecanla takip ettiğini belirten Enis, ‘’Çok büyük bir camiaya geldim. Kendimi sahanın içinde gördüm. İnşallah şampiyon olacağız” dedi.

Lider Trabzon'dan yeni transfer! 4,5 yıllık anlaşma duyuruldu Lider Trabzonspor, Altınordu Spor Kulübü futbolcusu Enis Destan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor, Galatasaray'ı İstanbul'da devirdi Galatasaray ölüm-kalım maçında Cicaldau'nun penaltı vuruşuyla öne geçti. Bakasetas bazukasıyla tabelayı eşitledi. Visca üç puanı Fırtına'ya getirdi. Uğurcan kurtarışlarıyla bir kere daha devleşti. G.Saray kâbus görmeye devam ediyor