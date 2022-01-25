Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de beklenen değişimin kısa sürede hayata geçmesi için hummalı bir çalışma var. Önceliği beklere veren sarı lacivertlilerin, gizli dosyasından sızan isimlerin başında Ghislain Konan geliyor. Reims’te forma giyen 26 yaşındaki Fildişili sol bek için Fransa’da temaslarda bulunan Fenerbahçe’nin 1 milyon avro bonservis, 1,2 milyon avro yıllık ücretle oyuncuyu renklerine bağlamaya çalışıyor. Sol bek için yerli aday ise Kasımpaşa’dan 21 yaşındaki Evren Eren Elmalı.

Gustavo gidebilir

Sağ bek için ön plana çıkan isim Antalya’da forma giyen Bünyamin Balcı. Sarı lacivertliler, U21 Millî Takım oyuncusu için Akdeniz ekibiyle masada. Ayrıca, Freiburg’dan Macar sağ kanat Roland Sallai için geri sayım sürerken, aynı mevkii için Cristian Pavon’ un ismi de gündemde. Sosyal medya hesabından Hull City’nin teklifini reddettiğini açıklayan Karagümrük'ten Pesic için de girişimler son hızda. İsmail Kartal, beklentileri veremeyen Luiz Gustavo’nun elden çıkarılabileceğini raporladı.

DEĞİŞEN OLMADI

Fenerbahçe, 17 maçta 28 puan toplayıp 5. sırada kalınca teknik direktör Vitor Pereira’yı kovmuştu. Ancak, Portekizli olmadan çıkılan 6 maçta da sarı lacivertliler 9 puan toplayabildi. Zeki Murat Göle, 3 maçta 4 puan, İsmail Kartal aynı sürede 5 puan kazandı.

PORTEKİZ YOLCUSU

Sezon başında Bordeaux’nun elinden kapılan Burak Kapacak’ın Fenerbahçe kariyeri bitmek üzere. Sarı lacivertli formayı sadece 45 dakika giyen genç oyuncuya yol göründü. Portekiz basını Vitoria Guimaraes’in Burak için teklifte bulunacağını yazdı.

ARTIK HULL CITY'DE

F.Bahçe ile Hull City arasındaki Allahyar pazarlığı mutlu sonla bitti. Taraflar 20 yaşındaki İranlı golcünün 4,5 milyon avro bonservis bedeli ve bir dahaki satıştan yüzde 50 pay karşılığında transferi bitirdi. Allahyar vize işlemlerinin ardından İngiltere’ye gidecek.

PREMIER LİG’E GİDİYOR

“Yarım kalan hikâyeyi tamamlamak için geldim” diyerek Fenerbahçe’ye imza atan ancak yine kapı önüne konulan Vitor Pereira Premier Lig’in köklü takımlarından Everton’la anlaştı. İngiliz basını Rafa Benitez’in yerine takımın başına geçmeye hazırlanan Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe’deki talebesi Min-Jae Kim’i transfer etmek istediğini iddia etti. Fenerbahçe’nin Kim-Szalai ikilisine biçtiği fiyat ise 20’şer milyon avro…

Fenerbahçe millî arada yara saracak Antalya’da kampa girecek sarı lacivertliler fiziksel eksikleri giderecek. Takımın arızalarını belirleyen İsmail Kartal, doğru oyun süresini artırıp kazanma alışkanlığı edinerek çıkışa geçeceklerine inanıyor.

Fenerbahçe’de Berke Özer krizi! Aldığı tepkiler sonrası hesaplarını kapattı Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de genç kaleci Berke Özer’e tepkiler üst üste gelmişti. Gelen tepkilere dayanamayan genç kaleci sosyal medya hesaplarını kapattı. Berke’nin hesaplarını kapatma nedeni ise gelen ağır mesajlardan dolayı olduğu belirtildi.