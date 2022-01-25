Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da oynadığı dönemde 34 maçta 29 gol atan Gomis, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından aslan paylaşımı yapan Gomis, paylaşımına "Hayaller gerçeğe dönüştüğü zaman, güneş batar ve başka bir ufka doğru yükselir" notunu düştü.

GOMIS’DEN ASLAN PAYLAŞIMI

Suudi Arabistan’da Al Hilal forması giyen 36 yaşındaki yıldız oyuncu, paylaşımıyla takımdan ayrılma sinyallerini verdi. Gomis’in paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırırken, oyuncunun menajeri Patrick Mendy de ayrılık mesajlarını güçlendirdi.

“GALATASARAY’A KAPIMIZ AÇIK”

Fanatik’e özel mesajlar veren Mendy, "Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak" açıklamasında bulundu.

Bafetimbi Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuş ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrolü oynamıştı.

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