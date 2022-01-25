Türkiye Gazetesi

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelen Komorlar- Kamerun maçı tarihe geçti. Komorlar Milli Takımı koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle maçta sol beklerini kaleci olarak oynatmak zorunda kaldı. Maç öncesi statta yaşanan izdiham ise korku dolu anlar yaşattı.

83 DAKİKA BOYUNCA 10 KİŞİ OYNADILAR

Koronavirüs nedeniyle 83 dakika boyunca 10 kişi oynayan Komorlar, maçı 2-1 kaybetti. Sol bekin kaleye geçtiği maçta, eski Beşiktaşlı Aboubakar, Kamerun'un bir golünü kaydetti.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karşılaşma öncesi stadyumun girişinde adeta can pazarı yaşandı. Yaşanan izdihamda 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişinin hayati tehlikesi devam ettiği belirtildi.

50 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan izdihamda 50 kişinin yaralandığı belirtilirken, 8 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.

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