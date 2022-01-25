Türkiye Gazetesi

Türk televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın almıştı. Türk medyası kadar İngiliz medyasında da gündem olan Ilıcalı, Süper Lig'den yapmak istediği transferler ile haberlere konu olurken, takımın gidişatı da taraftarların takdirini kazandı.

Ilıcalı, kulübüyle harika bir başlangıç yaparak üstü üste iki galibiyet yaşadı. Ünlü televizyoncunun takımı satın almasının ardından ilk maçına Blackburn Rovers karşısında çıkan Hull City, sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

LİG İKİNCİSİNİ DEVİRDİLER

Bir sonraki haftada ise Premier Lig'in en güçlü adaylarından olan ve maç öncesi ligde ikinci sırada bulunan Bournemouth'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Ilıcalı'nın Hull City'si 2 haftada 6 puan topladı.

Ilıcalı sonrası takım 2 haftada 6 puan toplayarak Ada'da hakkında övgüyle söz ettirirken Hull City'nin performansı Survivor'da da konuşuldu. Survivor yarışmacılarından Atakan Arslan, Acun Ilıcalı'ya Hull City'nin son maçını sordu.

"ADA'YI KARIŞTIRDIK"

Çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ve performanslarıyla Ada'yı karıştırdıklarını söyleyen Ilıcalı, "Hull City ile ilk 2 maçı da kazandık. Lig ikincisi deplasmanda yendik. Ada'yı karıştırdık. İnşallah devam eder" şeklinde cevap verdi.

Acun Ilıcalı istedi, Fenerbahçe kaptı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Karagümrük'ün başarılı golcüsü Aleksandar Pesic ile prensip anlaşmasına vardı ancak devreye Fenerbahçe girdi. İstanbul'da kalmak isteyen Sırp futbolcu ve ailesi, sarı lacivertli ekibin teklifine sıcak bakıyor.

Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında: Hull City Aslan'ın kapısını çalacak Galatasaray'ın gözden çıkardığı futbolcu Babel için Acun Ilıcalı'nın teklif götürmeye hazırlandığı iddia edildi.