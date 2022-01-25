Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship Lig takımlarından Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Transfer çalışmaları için Türkiye pazarına yönelen Ilıcalı, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh, Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic ile ilgileniyordu. Şimdi ise gözünü Galatasaraylı yıldız isme dikti.

RYAN BABEL’İ İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel için Hull City’nin harekete geçtiği belirtildi. Özellikle gol yollarında sorunlar yaşayan ve Josh Magennis'in de ayrılmasından sonra gol hattındaki boşluğu doldurmak isteyen Hull City, 35 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başladı.

1 GOL 1 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıkan Ryan Babel, 26 maçta 1 gol attı ve 1 asist kaydetti. Son 3 sezonda ise Galatasaray formasıyla 83 maça çıkan 35 yaşındaki Hollandalı 14 gol atıp 7 de asist yaptı.

İNGİLTERE YOLCUSU

İngiltere Championship Lig ekibi, Sarı-Lacivertlilerin sezon başında Zorya'ya kiraladığı ve devre arasına takıma dönen Allahyar için prensip anlaşmasına varmıştı.

GİTMEK İSTEMEDİ

Aynı zamanda Fatih Karagümrük'ün Sırp golcüsü Pesic'e teklif yapan İngiliz ekibi, oyuncunun Türkiye'de kalmak istemesi nedeniyle transferden vazgeçti.

Acun Ilıcalı satın aldı, Hull City ayağa kalktı: 'Ada'yı karıştırdık' İngiliz ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, Survivor konseyinde takımın gidişatından bahsederek "Hull City ile ilk 2 maçı da kazandık. Lig ikincisini deplasmanda yendik, Ada'yı karıştırdık. İnşallah devam eder" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı istedi, Fenerbahçe kaptı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Karagümrük'ün başarılı golcüsü Aleksandar Pesic ile prensip anlaşmasına vardı ancak devreye Fenerbahçe girdi. İstanbul'da kalmak isteyen Sırp futbolcu ve ailesi, sarı lacivertli ekibin teklifine sıcak bakıyor.

Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında: Hull City Aslan'ın kapısını çalacak Galatasaray'ın gözden çıkardığı futbolcu Babel için Acun Ilıcalı'nın teklif götürmeye hazırlandığı iddia edildi.