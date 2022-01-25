Türkiye Gazetesi

Belçikalı yıldız futbolcu Michy Batshuayi, Süper Lig’e verilen arada hacamat yaptırdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Batshuayi, çok sayıda etkileşim aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, hacamat yaptırdığı anın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, peş peşe yorumlar geldi.

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Beşiktaş, Yeni Malatya'ya puan kaptırdı Eksi 5 derecede oynanan karşılaşmada Batshuayi’nin 61’de Teixeira’ya ‘çarptırdığı’ topla öne geçen siyah beyazlılar, galibiyeti koruyamadı. Necip’in Tetteh’e müdahalesinde VAR uyarısıyla gelen penaltıyı Âdem 84’te gole çevirip skoru ilan etti.