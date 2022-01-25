Türkiye Gazetesi

Galatasaraylı Mostafa Mohammed, ülkesinde yolsuzluğu karıştı. Afrika Uluslar Kupası için devre arasında Mısır Milli Takımı'na katılan Mohamed, girmesi gereken sınava gitmek yerine arkadaşını soktu. Skandalın orataya çıkmasının ardından Mostafa Mohamed'in arkadaşı, Kahire yakınlarındaki Gize'de gözatına alındı.

ARKADAŞI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Shabramant'ta yer alan bir kurumda ikinci yılında olan Mostafa Mohamed dün gerçekleştirilen sınava milli takımda olduğu için giremedi. Mısırlı golcü kendisinin girmesi gereken sınava arkadaşını gönderdi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, Mostafa Mohamed'in arkadaşını gözaltına aldı ve durum hakkında bir rapor hazırladı.

Al-Masry Al-Youm'un aktardığı haberde Mostafa Mohamed'in arkadaşı olayı kabul etti. Mısırlı golcünün arkadaşı, amacını Mostafa Mohamed'in akademik hayatına katkıda bulunmak için yaptığını söyledi.

Yarın Fildişi Sahili ile karşılaşacak Mısır'da Mostafa Mohamed'in maç öncesi olayı öğrenen ve stres yaşadığı belirtildi. Turnuvanın ardından Yüksek Eğitim Kurumu, Mostafa Mohamed'le ilgili gereken teması kuracak ve yeni sınav tarihi için bilgilendirme yapacak.

Mostafa Mohamed fileleri havalandırmaya devam ediyor! Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed’i durdurmak imkansız. Mısırlı yıldız gollerini atmaya devam ediyor. Mostafa Mohamed, Konya filelerini de havalandırmayı başararak son 3 maçta 4. golünü atmış oldu.

Mostafa Muhammed aklından transferi çıkardı Fransa'ya transferi gerçekleşmeyince Galatasaray'a geri dönüp gollerini sıralamaya başlayan Mısırlı yıldız Mostafa Muhammed artık tamamen sarı kırmızılı takımın başarısına odaklandı.

Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed'in çantasını çalan şahıs yakalandı Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohammed’in çantasını çalan şüpheli yakalanırken, hırsızlık anı ise kameralara yansıdı.

Yunan devi Olympiakos Mostafa Mohamed ile ilgileniyor! Kısa sürede teklif yapacaklar Devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve Premier Lig ekiplerinden teklif beklediği ortaya çıkan Mostafa Mohamed'e sürpriz bir talip çıktı. Olympiakos'un sportif direktörü Christian Karembeu Mostafa Mohamed'i yakından takip ettiğini söylerken, Yunan ekibinin Galatasaray'a kısa sürede teklif yapacağı iddia edildi.