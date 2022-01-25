Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i; çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı hareketler gerekçesiyle, PFDK'ye sevk ettiğini duyurdu.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün kurula sevk edilmesine karar verdi.

Hukuk Müşavirliği, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u sportmenliğe aykırı hareketten, Medipol Başakşehir'i de çirkin ve kötü tezahürattan dolayı kurula gönderdi.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Yann Dorgeles Isaac Karamoh ise kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü'nün de kurula sevki kararlaştırıldı.

Ankara Keçiörengücülü oyuncu Yaw Ackah ise kural dışı hareketinden dolayı PFDK'ye gönderildi.

PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza PFDK, 6 Spor Toto Süper Lig ekibine ceza verirken, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Şumudica'ya ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendıjk'e 1 resmi maçtan men cezası geldi.

Galatasaray'a PFDK şoku! Galatasaray, Kasımpaşa maçıda yaşanan kötü tezahüratlar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

4 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği öğrenildi.