Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Kötü günler geçiren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Teke Tek programında önemli açıklamalar yaptı. "G.Saray'da gençleştirmeyle ilgili yeni bir proje başlattık. Fatih Hoca'm da bu konuda bizimle aynı düşünüyordu" diyen Elmas, "G.Saray'ın maddi durumu sebebiyle böyle bir projeye mecburduk. Kulüp yapılan yüklü transferler sebebiyle bu zor duruma düştü. Fatih Hoca'm, 'Aldatıldım' diyor ama içini doldurmak lazım. Bana bu konuda bir açıklaması gelmediği için bir şey diyemiyorum. Torrent'le yazın görüşmedik. Görüşmeyi bizzat ben yaptım. Terim'le ayrılık kararını da ben verdim" sözlerini kullandı.

KAYYUM TEHLİKESİ VAR

Sarı kırmızılı camiada yükselmeye başlayan, "Erken seçim kararı alınmazsa yönetimi ibra etmeyiz" şeklindeki söylemler sorusuna Elmas, "Erken seçim düşünmüyorum. Daha önemli konular var çözülmesi gereken. Eğer ibra olmazsam da diğer dönemlerde olduğu gibi bir yola gitmem, bırakırım" cevabını verirken, "Bankalar Birliği ödemeleri başlıyor. Eğer gerekli tedbirleri almazsak kulübe yönetici atanacak. Yani Kayyum gelecek. G.Saray'a bir şey olmaz dendi hep, hayır bir şey olabilir" derken, "TFF'de gitmemizi isteyenler var. Hakem hataları gitmemiz için organize yapıldı" ithamında bulundu.

ORTALARDA YOK

Domenec Torrent’i Galatasaray’a getiren kişi olarak adını duyuran Işıtan Gün, Florya’da henüz İspanyol hocayla buluşmadı. Fatih Terim’in gönderilişi sonrasında sosyal medya hesaplarından yaptığı eski paylaşımlar gündeme dökülen Gün’ün yurt dışına gittiği, kısa süre içinde de istifa etmesinin beklendiği belirtildi.

UÇUŞU İPTAL OLDU

Gedson Fernandes’in transferinde Benfica ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, yıldız oyuncuyu dün İstanbul’a getirmek istiyordu. Ancak yoğun kar sebebiyle uçuşlar iptal edilince Portekizlinin gelişi bugüne kaldı. Gedson bugün geldikten sonra sağlık kontrolünden geçip imza atacak.

BABEL DE VEDA EDİYOR

Galatasaray’da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Assunçao ve Yedlin’in ardından Ryan Babel de vedaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Babel’i kadrosuna katmak için harekete geçti. Hollandalı oyuncu İngiliz kulübünün teklifine sıcak bakıyor.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın koltuğu sallanıyor Yöneticiler Işıtan Gün ve Selim Sefada’nın ortaya çıkan eski tweet’leri karşısında sessiz kalınması ve Terim görev başındayken hoca arayışları tartışmaları alevlendirdi