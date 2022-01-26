Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son dönemde, takımda artan hastalık ve sakatlıklar yüzünden altyapıdan çıkardığı oyunculara şans veren Beşiktaş, gençlik operasyonuna devam edecek. Sergen Yalçın’ın ardından takımın başına geçen Önder Karaveli de altyapıya dönüş sisteminde kilit rol oynuyor. Elindeki genç yıldızları kaptırmak istemeyen siyah beyazlılar kaleci Ersin Destanoğlu, stoper Serdar Saatci ve sağ bek Rıdvan Yılmaz’la görüşmelere şimdiden başladı.

Larin şartlara bağlı

Beşiktaş’ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı, her üç oyuncuyla da görüşerek yönetimin uzun süreli sözleşme fikrini iletti. Önümüzdeki yıl sözleşmeleri bitecek olan oyuncularla 2027’ye kadar mukavele imzalanacak. Bu arada takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Cyle Larin ile ilgili olarak Kazancı “Sözleşme imzalamadığımız için oynatmadığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Doğru ekonomik şartlar olursa yola devam ederiz” dedi.

Daha güçlü döneceğiz

Beşiktaş’ın golcüsü Michy Batshuayi, millî ara sonrasında lige daha güçlü bir dönüş yapacaklarını söyledi. Kongo asıllı Belçikalı oyuncunun hacamat yaptırması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Zaman zaman eleştirilen Batshuayi “Takım olarak iyi oynadığımız, kötü oynadığımız dönemler oluyor. Ancak hep birlikte daha iyisi için çalışacağız” dedi.

KİRALANACAK

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Ajdin Hasic, sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralanacak. Kulübü Başkanı Tarık Aksar, Hasic ile ilgili olarak “Teklifimizi yaptık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Zaten daha öncesinde de bizim takımımzda oynadı. Birbirimizi tanıyoruz” dedi.

1 MİLYON VERİN GİDEYİM

Beşiktaş’ın elinden çıkarmak istediği Adem Ljajic, yönetime mesaj gönderdi. Siyah beyazlı takımda yıllık 3,2 milyon avro alan Boşnak oyuncu “Bana 1 milyon avro verin takımdan gideyim” dedi. Yönetim ise aylardır kadro dışı olan oyuncuya para ödemek istemiyor.

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