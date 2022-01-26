Türkiye Gazetesi

Riva’da İHA’ya konuşan Kuntz, Katar’daki turnuvada olmayı çok istediklerini söylerken “Portekiz’le ilgili analizlere başladık. Rakibimizin maçlarını izliyoruz. İşimiz elbette zor ama asla kolay teslim olmayız” diye konuştu.

Kapımız herkese açık

Letonya maçının uzatmalarında gelen gol sonrası gözyaşlarına hâkim olamamasıyla ilgili soruya Kuntz “Normal bir galibiyet değildi. O gözyaşları bir duygu patlamasıydı” cevabını verdi. Millî takıma yeni oyuncuları çağırabileceklerini söyleyen Alman teknik adam “Oyuncuları takip ediyoruz. İyi performans gösteren herkes buraya gelebilir. İzlediğim kadarıyla da yeni isimler burada olacak” dedi.

Hamit büyük şans

A Millî Takım’ın başına gelmesinde Hamit Altıntop’un büyük rolü olduğunu söyleyen Kuntz “Onun harika futbol geçmişinden de faydalanmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz'dan Milli Takım mesajı: Aramızda yeni isimler olabilir A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 24 Mart’ta oynanacak olan Portekiz karşılaşmasında turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. "Asla kolay teslim olmayız" diyen Kuntz, A Milli Takım'da yeni isimler olabileceğinin sinyalini verdi.