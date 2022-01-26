Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Aleksandar Pesic’le gol atmak istiyor, kalesinde devleşen Volkan Demirel geçit vermiyor! Hull City’nin teklifini, İstanbul’dan ayrılmamak için geri çeviren 29 yaşındaki Sırp golcü, Fenerbahçe’nin transfer listesinde ilk sırada. Sarı lacivertliler, 12 golle krallık yarışında zirvede yer alan Karagümrük’ün golcüsüyle prensipte anlaştı. Pesic de Fenerbahçe’yi istiyor. Ancak, Fenerbahçe’nin unutulmaz kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel, en güçlü silahını kaybetmek istemiyor.

Taze Koreli geliyor

Volkan Demirel, Pesic’in ayrılması hâlinde aynı ayarda bir golcü şartı koşarken görüşmeler başkanlar seviyesinde sürüyor. Ali Koç, Süleyman Hurma’yı ikna etmek için, bonservis bedelinin yanı sıra Sinan Gümüş ve Max Meyer’i pakete ekledi. Pesic’in de F.Bahçe’yi istemesi sarı lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Ancak henüz biten bir şey yok. Öte yandan F.Bahçe, Bluewings forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Koreli Jung Song Bin için temaslarını sürdürüyor.

MİLLÎ TAKIMDAYDI

Uruguay Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dünya Kupası elemelerine hazırlanan Uruguay Millî Takımı oyuncularına yapılan testlerde Rossi'de virüse rastlandığı duyuruldu.

Gönlü Kadıköy’de

Lazio’nun elden çıkarmaya çalıştığı Vedat Muriç için St. Etienne devrede ama Kosovalı golcünün gönlü Fenerbahçe’de. Devre arasında Çizme’ye veda etmesi kesin görünen Muriç, hem St. Etienne hem de Hull City’i Fenerbahçe beklentisiyle reddetti.

Ademi’den yalanlama

Sezon başında Fenerbahçe’den Khimki’ye transfer olan Kemal Ademi, Rus medyasını yalanladı. Kosova asıllı İsviçreli “Türkiye’de bazı takımların ilk 11’lerini menajerler belirliyor” ifadelerinin kendisine ait olmadığını, sözlerinin çarptırıldığını söyledi.

Acun Ilıcalı istedi, Fenerbahçe kaptı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Karagümrük'ün başarılı golcüsü Aleksandar Pesic ile prensip anlaşmasına vardı ancak devreye Fenerbahçe girdi. İstanbul'da kalmak isteyen Sırp futbolcu ve ailesi, sarı lacivertli ekibin teklifine sıcak bakıyor.