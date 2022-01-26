Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek sarı-lacivertli futbol takımına uygulanan rutin testlerde 4 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek sarı-lacivertli futbol takımına uygulanan rutin testlerde 4 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA
Etiketler : fenerbahçe,koronavirüs,