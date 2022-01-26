Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk umutlarıyla Fenerbahçe’ye gelen Vitor Pereira, istenilen başarıyı gösteremedi. Lider Trabzonspor’un gerisinde kalan Sarı-Lacivertli ekip, Portekizli hoca ile yolları ayırma kararı almıştı. Ayrılığın ardından Vitor Pereira’nın Premier Lig ekibi Everton’ın başına geçeceğine dair haberlerin çıkmasıyla İngiliz taraftarlar tepki göstermeye başladı.

VİTOR PEREİRA’YI İSTİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, teknik direktörlük için Rooney, Roberto Martinez, Lampard ve Vitor Pereira'yla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeleri değerlendiren Farhad Moshiri, Pereira'dan oldukça etkilendiği ve takımın başına Portekizli hocayı getirmekte karar aldığı belirtildi.

TARAFTARLARDAN SERT TEPKİ

Everton taraftarı çıkan haberler üzerine adeta çileden çıktı. Stat duvarlarına "Pereira out, Lampard in" yazan taraftarlar, Portekizli hocayı değil, Lampard'ı takımın başında istediklerini belirtti. Bu tepkiler üzerine İngiliz ekibinin takımı Vitor Pereira'ya teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.

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