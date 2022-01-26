Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de gündem Attila Szalai. Birçok dev kulübün radarına giren 24 yaşındaki Macar yıldızın, geleceği belirsizliğini koruyor. Dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United’a Attila Szalai yarışına girmiş durumda.

GÜNDEM KONUSU ATTILA SZALAI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, ROGON Menajerlik Şirketini'nin Newcastle United'da transferlerden sorumlu Steve Nickson ile bir toplantı yaptığı ve Attila Szalai'yi konuştukları belirtildi.

TRANSFER İÇİN HAREKET GEÇTİLER

Daha önce 44 milyon euro karşılığında Hoffenheim'dan Joelinton'ı, İngiliz ekibine transfer eden ROGON'un şimdi de Szalai için aralarının iyi olduğu Nickson ile görüştükleri ifade edildi.

Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

20 MİLYON EURO BONSERVİS ÜCRETİ

Aynı zamanda İngiliz ekibinin İstanbul’a gelerek, 24 yaşındaki Macar yıldız için 20 milyon euroluk bonservis ücreti teklif edeceği iddia edildi.

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