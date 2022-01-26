Türkiye Gazetesi

Burak Elmas'ın dün katıldığı canlı yayında sinyalini verdiği ayrılık bugün doğrulandı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan resmi açıklama ile DeAndre Roselle Yedlin’in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

GEÇEN SEZON NEWCASTLE'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Geçen sezon İngiliz ekiplerinden Newcastle’dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

David Beckham devreye girdi! Inter Miami DeAndre Yedlin’i istiyor Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Domenec Torrent’i getirmişti. Yeni hocasıyla çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teklif gelen oyuncuların satılmasına sıcak bakan yönetim, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. 28 yaşındaki DeAndre Yedlin'in ise David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile görüştüğü ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Yedlin-Lens paylaşımı: Yorumsuz! Galatasaray, sosyal medya hesabından Jeremain Lens'in DeAndre Yedlin'e yaptığı hareketin fotoğrafını paylaşarak, "Dün geceden bir kare... Yorumsuz!" notunu ekledi.

Galatasaraylı DeAndre Yedlin, penaltı ve kırmızı kart için özür diledi Galatasaray'ın ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin, Süper Lig'in 31. haftasında 4-3 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçında penaltıya neden olması ve kırmızı kart görmesinden dolayı özür diledi.