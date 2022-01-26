Türkiye Gazetesi

11 gün önce Süper Lig ekibi Altay'da teknik direktörlüğe getirilen Mert Nobre'nin takımdaki yeri uzun süreli olmadı. Mustafa Denizli'nin ardından takımın başına getirilen genç teknik adamla yolların ayrıldığı açıklandı.

"ALTAY'IN SÜPER LİG'E YÜKSELİŞİNDE ÖNEMLİ KATKILARI OLDU"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'dan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkıları olan, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında teknik direktör olarak görev yapan Mert Nobre ile yapılan görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığı bildirildi.

Sezona Mustafa Denizli’nin yardımcısı olarak başlayan Nobre, Denizli’nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Mert Nobre, Altay'ın yeni teknik direktörü oldu Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre'yi getirdi.

Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

Mert Nobre: Alex'in kafasında Fenerbahçe var Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, Alex de Souza'nın düşüncesinde sarı-lacivertli camiada görev almak olduğunu söyledi.