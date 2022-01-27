Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteğiyle Salih, Pjanic, Teixeira, Kenan, Umut, Batshuayi gibi yıldızları almış, Rosier ve Ghezzal’ı da elde tutmuştu. Ancak bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan siyah beyazlılarda Önder Karaveli ile birlikte bambaşka bir yol izleniyor. Öncelikle altyapıyı mercek altına alan siyah beyazlılar, gençleri de yakından izliyor.

OYNAMADAN KAZANANLAR

Siyah beyazlılar kadro dışı bırakılan Ljajic, N’Sakala, Lens ve Douglas’ı devre arasında göndermek için fırsat kolluyor. Takımdaki asıl değişim de sezon sonunda yaşanacak. Vida, Gökhan Töre, Kenan, Salih, Welinton, Batshuayi, Teixeira, Pjanic gibi yıldızlarla da yollar ayrılacak ve bunların yerlerine Önder Karaveli’nin raporu doğrultusunda büyük bir gençleştirme hamlesi yapılacak. Bir başka deyişle Beşiktaş’ta seneye takımın yarısına yakını değişmiş olacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYA'DA

Beşiktaş Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek için Antalya'da kampa girdi. Kafilede Başkan Ahmet Nur Çebi de yer alırken, "Buraya altyapıdan gençleri de getirdik, onları izlemek için geldim. Bu sebeple heyecanlıyım" sözlerini kullandı. Siyah beyazlılar ilk çalışmasını Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yaptı. Önder Karaveli'nin yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.

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