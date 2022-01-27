Türkiye Gazetesi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, ligde olduğu gibi transferde fırtınalar estiriyor. Kısa bir süre önce Kouassi, Yusuf Erdoğan, Puchacz, Visca ve Enis Destan’ı kadrosuna katan bordo mavililer son olarak Bursaspor’un üç genç yıldızı Taha Altıkardeş (18), Kerem Şen (19) ve Batuhan Kör’ü de (20) bitirdi.

Geleceğe büyük yatırım yapan Karadeniz ekibi böylece 1. Lig’de 21 yaş altı oyuncular arasında değeri en yüksek gösterilen beş isimden üçünü kadrosuna katmış oldu.

29 MİLYON ÖDENECEK

Bu isimlerden Taha sağ stoper olarak görev yapıyor. Abdullah Avcı, Taha’yı rotasyonda kullanmayı düşünüyor. Orta saha oyuncusu Kerem ve forvet Batuhan da yıldızlarla dolu kadroda forma savaşı verecek. Üç oyuncuyla da dört buçukar yıllık sözleşme imzalanacak. Karadeniz ekibi, bu transferler için Bursaspor’a toplamda 29 milyon lira ile 3 milyon lira şampiyonluk primi ödeyecek. Bordo mavili takımın yeni gençleri sağlık kontrolünden geçip imza atacak.

KRAL OLMAK İSTİYOR

Trabzonspor’un anlaştığı Batuhan Kör ve Kerem Şen, dün şehre geldi. Her iki oyuncu da çok heyecanlı olduklarını söylerken Trabzonspor’da şampiyonluklar yaşamak istediklerini söyledi. Batuhan Kör, Burak Yılmaz’ı çok beğendiğini, Cristiano Ronaldo’yu da kendisine örnek aldığını söylerken “Hedefim Trabzon’da şampiyonluklar ve gol krallığı yaşamak” dedi.

TAHA'DAN DUYGUSAL VEDA

Bursaspor’dan Trabzonspor’a transfer olan Taha Altıkardeş, altyapısından yetiştiği Vakıfköy’e giderek kulübüne veda etti. Genç stoper, kendisine başarılar dileyen takım arkadaşları ve hocalarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

HÜSEYİN'E TRANSFER İZNİ

Kadrosunu gençlerle takviye eden Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen’e transfer için izin çıktı. Yönetim kurulu ile teknik ekip arasında yapılan görüşme sonucunda Türkmen’e bir teklif gelmesi durumunda bunun değerlendirilmesi yönünde karar alındı.

Trabzonspor yenilgiyi kabullenmiyor Bordo mavili takım Avcı yönetiminde mücadeleci kimliğiyle öne çıkarken geriye düştüğü 13 maçta puan çıkardı

Trabzonspor'dan 3 transfer daha Süper Lig'de 1. sırada yer alan Trabzonspor, Bursaspor'da top koşturan Kerem Şen, Batuhan Kör ve Talha Altıkardeş'i transfer etti.