Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan camianın yüreğine su serpecek açıklamalar geldi. Tecrübeli teknik adam “Ben bahane üretmem, mazeretlere sığınmam. Elimdeki imkânlarla en iyisini yapmak için savaşırım. Bu dönemde takımı bana teslim eden yönetime, bana destek olan taraftara borcumu daha fazla çalışarak, daha fazla savaşarak ödeyeceğim. Lige çok daha güçlü döneceğiz” ifadesinde bulundu.

HAK EDENLER OYNAYACAK

İdeal şartlarda olmadıklarını vurgulayan İsmail Kartal “Çok önemli eksiklerimiz var. Zaman da aleyhimize işliyor. Ancak burası Fenerbahçe. Her zorluğu aşacak, takımı ayağa kaldıracak inanca ve güce sahibiz” dedi. “Zor ve yoğun bir fikstür bizi bekliyor” hatırlatmasında bulunan İsmail Hoca “Ben bütün bu durumu bilerek görevi kabul ettim. Futbolcular da bu süreçte üzerlerine düşeni yapacak. Bu yolda yürümek isteyenler bizimle olacak” diyerek forma adaletine vurgu yaptı.

Fenerbahçe Antalya’da ilk antrenmanını gerçekleştirdi

ALTYAPIDAN 12 TAKVİYE

Devre arası kampı için dün Antalya’ya giden Fenerbahçe’de toplam 11 oyuncu çeşitli sebeplerle kamp kadrosuna alınmadı. Valencia, Rossi, Min Jae Kim, Tisserand millî takımlarda, Altay, Osman Ertuğrul, Bartu, Szalai, İrfan Can hasta oldukları için, Mert Hakan ve Mesut da sakatlıkları sebebiyle Antalya’ya götürülmedi. Novak ve Serdar Aziz'in tedavileri ise kampta sürecek. İsmail Kartal, eksik oyuncuların yerine altyapıdan 12 ismi kadroda aldı. Sarı lacivertliler Antalya'da ilk idmanını dün akşam saatlerinde yaptı, pas ve taktik çalıştı.

REIMS TAMAM

İkna sırası Konan’da

Fenerbahçe, sol bek için düşündüğü Ghislain Konan’ın kulübü Reims’le anlaştı. Fransız ekibini 2,5 milyon avro ve bonuslar karşılığı ikna eden sarı lacivertliler şimdi 26 yaşındaki Fildişili oyuncuyla pazarlık masasında.

GERÇEKTEN SAKAT

Mesut fıtık oldu

Fenerbahçe’den yapılan sakatlık açıklamasına rağmen Mesut Özil hakkında ortaya atılan iddiaların sonu gelmiyordu ki, dünya yıldızı dün hastanelik oldu! Fıtık tespit edilen Mesut’a anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapıldı.

Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! 4 oyuncunun testi pozitif çıktı Fenerbahçe, 4 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Fenerbahçe’de Mesut Özil depremi! Sezon sonunda takımdan ayrılıyor Fenerbahçe’de Mesut Özil sorunu bir türlü bitmiyor. Vitor Pereira döneminde zaman zaman yedek kulübesine alınan Mesut Özil, İsmail Kartal’la da sorunlar yaşamaya başladı. En son Antalyaspor maçında oyundan alınan Mesut Özil, İsmail Kartal’a tepkisiyle gündem olmuştu. Yaşanan krizlerin ardından yıldız oyuncuyla ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Özil’in sezon sonunda Sarı-Lacivertli ekipten ayrılarak, ABD ekibi Inter Miami'nin yolunu tutabileceği iddia edildi.