Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Fatih Terim’den sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent kötü gidişatı durdurup, çıkış yakalamak için yoğun mesai harcıyor. Muslera’nın yokluğunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk’ten beklenen verimi alamayan İspanyol teknik adam Giresun’da kiralık oynayan Okan Kocuk’un yanı sıra Adana’da forma giyen Yunus Akgün’ü kullanabileceğini söyledi. İspanyol hoca, yerli kuralına göre iki ismin sisteminde önemli yer sahibi olabileceğini bu yüzden de oyuncuları geri çağırmak istediğini yönetime rapor etti.

YERLİ ROTASYONU ŞART

Ancak Torrent yöneticilerden “Geri çağırma opsiyonumuz yok” cevabı alınca âdeta şoke oldu. “Gelişim için yollanan oyuncuların sözleşmesine neden geri çağırma opsiyonu konulmadı?” diyen Torrent “Oyuncu beklenenden önce potansiyeline ulaşırsa sezon sonu neden beklensin ki?” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

İki yabancı orta saha takviyesi yaparak takımı revize etmek isteyen İspanyol çalıştırıcı, şimdi bir yandan da transfer sonrası kadroya yazacağı üç banko Türk oyuncuyu belirlemeye çalışıyor.

6 MİLYONA GÖNDERİRİZ

Muslera’nın sakatlığında ne İsmail Çipe’den ne de Fatih Öztürk’den istediği verimi alabilen Galatasaray, Giresun’a kiralık yolladığı Okan Kocuk’u geri istedi. Ancak Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet “Eğer çok istiyorlarsa6 milyon liraya göndeririz. Takımın ekonomik durumunu düşünmek zorundayım” dedi.

Galatasaray, çift antrenmanla günü tamamladı

TUZLA İLE HAZIRLIK MAÇI

Galatasaray dün Metin Oktay Tesislerinin zeminin buz tutması sebebiyle idmanlarını Nef Stadı'nda yaptı. Sabah kondisyon ve dayanıklılık, akşam ise taktik antrenmanı vardı. Cimbom, bugün Tuzlaspor'la bir hazırlık maçı yapacak. Bu arada sarı kırmızılılarda biri futbolcu olmak üzere iki kişinin testi pozitif çıktı.

3 MİLYON AVRO İSTİYOR

Gomis uçtu

Başkan Burak Elmas, el-Hilâl’den ayrılan eski oyuncuları Bafétimbi Gomis’le ilgilendiklerini doğrulamıştı. Ancak bonservisi elinde olan Fransız futbolcu 1,5 yıllık sözleşme karşılığında 3 milyon avrodan kapıyı açınca görüşmeler askıya alındı. Yarım sezonluk kontrat düşünen sarı kırmızılılar 500 bin avroya transferi bitirmek istiyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Yedlin gitti

Galatasaray, ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin ile resmen yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Yedlin’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtilerek, futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Galatasaraylı yıldız futbolcu ülkesini karıştırdı: Hakkında soruşturma açıldı Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, Milli ara için gittiği ülkesinde, girmesi gereken bir sınava kampta olduğu için katılamayınca arkadaşını gönderdi. Yapılan yolsuzluk ortaya çıkınca Mohamed'in arkadaşı gözaltına alındı, Mısırlı golcüye ise soruşturma açıldı.

PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza PFDK, 6 Spor Toto Süper Lig ekibine ceza verirken, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Şumudica'ya ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendıjk'e 1 resmi maçtan men cezası geldi.